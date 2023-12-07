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Политолог Расмуссен указал на самоизоляцию Запада

Экс-подполковник США Расмуссен: Запад изолировал себя сам
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Фото: ТАСС/dpa/Jens Büttner
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Запад изолирует себя сам, в то время как Россия продолжает развивать бизнес и партнерские отношения со многими странами. Об этом 7 декабря в беседе с «Известиями» заявил отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.

Он отметил, что был в РФ на прошлой неделе, и вопреки ожидаемой санкционной картине магазины в стране заполнены, торговые центры процветают, а бизнес развивается.

«Мы разговаривали с одним человеком, который сказал, что экономика растет быстрее, чем когда-либо. Прогуливаясь по улице, вы видите вывески на русском, английском и китайском языках», — отметил отставной подполковник американской армии.

Расмуссен указал, что Россия также развивает партнерские отношения со странами Африки.

«Африканцы изучают русский язык. Опять же, туда приходят китайцы. Индийцы тоже всё больше сотрудничают. В общем, весь остальной мир против Запада, а Запад, по сути, изолирует себя и сам создал эту ситуацию», — заключил он.

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Ранее, 6 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международная изоляция со странами мирового большинства отсутствует, государства видят в России доброго друга. Он подчеркнул, что важно обратиться к нынешнему поколению руководителей европейских государств, которые «утратили стратегическое видение» и «слепо» следуют за американской элитой.

2 октября журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента РФ Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

Между тем 1 октября политолог американского Университета Рутгерса Майкл Росси сообщил о том, что Запад может взорваться изнутри из-за противостояния России санкциям. Он добавил, что у страны есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, в то время как жители Европы начали чувствовать экономическую усталость.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за из-за атак со стороны украинских военных.

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