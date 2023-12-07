В отношении жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело о госизмене

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Тюменской области возбудили в отношении жителя региона уголовное дело по подозрению в государственной измене. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — отмечается в сообщении.

По полученным данным УФСБ, задержанный целенаправленно занимался финансированием Вооруженных сил Украины.

Как уточняется, уголовная ответственность за государственную измену предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее, 4 декабря, сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, который собирал сведения о российских военных и в тайне передавал полученную информацию украинской стороне. По данным ведомства, задержанный собирал информацию военного характера, в частности о расположении военнослужащих РФ, «в том числе с использованием предоставленных противником технических средств»