В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, который шпионил за российскими военными и передавал информацию украинской стороне. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — говорится в сообщении ведомства.
По данным УФСБ, украинец собирал сведения военного характера о местах дислокации солдат Вооруженных сил (ВС) РФ и техники, «в том числе с использованием предоставленных противником технических средств».
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). На данный момент ведется следствие.
Ранее, 27 ноября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в городе Самаре пресекла противоправную деятельность пособницы украинских спецслужб. По данным ведомства, женщина склоняла российских военных к переходу на сторону противника. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).