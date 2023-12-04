Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Мир
ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа
Туризм
В АТОР заявили о положительной динамике в сфере выездного туризма
Происшествия
Пожар произошел на территории парковки у новостройки во Владивостоке
Мир
FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами
Общество
Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –8 градусов в Москве 4 декабря
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Недвижимость
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Мир
В Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин
Происшествия
В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
Общество
В СК раскрыли обстоятельства убийства подростка на остановке в Иркутске
Происшествия
Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовали
Армия
«Известия» показали кадры отступления боевиков ВСУ после захвата их опорного пункта
Сюжет:

В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, который шпионил за российскими военными и передавал информацию украинской стороне. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным УФСБ, украинец собирал сведения военного характера о местах дислокации солдат Вооруженных сил (ВС) РФ и техники, «в том числе с использованием предоставленных противником технических средств».

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). На данный момент ведется следствие.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

Ранее, 27 ноября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в городе Самаре пресекла противоправную деятельность пособницы украинских спецслужб. По данным ведомства, женщина склоняла российских военных к переходу на сторону противника. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023