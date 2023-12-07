Ракеты 40Н6 комплекса С-400 смогут поражать истребители F-16

Планируемые к поставке на Украину странами Запада истребители F-16 будут поражены российскими дальнобойными зенитными управляемыми ракетами 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил осведомленный источник «РИА Новости».

«В СВО на С-400 применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6 <…> Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели», — указал он.

Как подчеркнул источник, ракеты станут одним из ключевых средств, которые смогут уничтожать истребители F-16.

Помимо этого, уточняется, что российские системы противовоздушной воздушной обороны (ПВО) способны зафиксировать и поражать F-16, поэтому переоценивать их возможное наличие у Украины не стоит.

9 ноября военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что уникальность дальнобойной ракеты 40Н6 заключается в ее способности «бить в голову цели». По его словам, во время полета ракета бьет дробью из металлических осколков и разрушает головную часть оружия противника.

В тот же день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. По его словам, Россия буквально за год «подтянула» возможности ОПК в разы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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