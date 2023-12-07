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Ребенок погиб в Армении при попытке убежать от бродячих собак

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от стаи бродячих собак. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила пресс-служба следственного комитета Армении на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

ЧП произошло в селе Суренаван Араратской области утром 6 декабря. Предварительно установлено, что семилетний ребенок по пути в школу, пытаясь вместе с друзьями убежать от стаи бродячих собак, поскользнулся, упал и ударился головой о бордюр, из-за чего скончался, пишет ИА «Регнум».

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, отмечает телеканал «360». Полиции предстоит выяснить, есть ли вина местных чиновников в появлении на улицах стаи бродячих собак, пишет Life.ru.

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Ранее 6 декабря в городе Бийск Алтайского края собака на глазах хозяйки набросилась на 15-летнюю девочку. По словам самой девочки, собака не рычала и не лаяла — она спокойно перешла дорогу, после чего набросилась. Хозяйка животного стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Школьницу доставили в больницу с рваными ранами. В отношении владелицы собаки прокуратура начала проверку.

4 декабря в Кемеровской области возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на ребенка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного пострадавшему мальчику, сообщает RT.

1 декабря глава Читинского района Забайкальского края Виктор Машуков покинул свой пост из-за нападения бездомной собаки на ребенка. Пес набросился на девятилетнего мальчика 29 ноября в населенном пункте Засолка. Ребенок был доставлен в больницу с травмами, отмечает телеканал «Звезда». Состояние его врачи оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет. Было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователям предстоит оценить действия администрации района, которая должна была заниматься вопросом бродячих животных.

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