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Парк площадью 23 га предложили построить на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы на месте заброшенной территории может появиться парк площадью 23,2 га. Об этом заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 6 декабря.

По ее словам, парк могут благоустроить в районе Хорошево-Мневники в лесном массиве между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного. Помимо этого, на территории располагается жилая застройка в заброшенном и захламленном состоянии, пишет НСН.

«Мы предлагаем привести территорию в надлежащий вид и разместить в ее границах объекты рекреации», — приводит слова Княжевской телеканал «360».

Она отметила, что активное градостроительное развитие столицы сосредоточено не только на возведении новых объектов, но также на создании благоприятной и комфортной среды для жизни и отдыха. В частности, это достигается и созданием новых рекреационных зон, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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4 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершились работы по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи славы. По его словам, на набережной почти на 3 км увеличили маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы», отремонтировали лестничные спуски, заменили покрытие у велотрассы и беговой дорожки, пишет RT. Кроме того, появился новый парадный вход — Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр.

В ноябре стало известно, что новое пространство для отдыха и занятий спортом организуют в Новой Москве. Проектирование нового общественного пространства уже завершено. Оно расположится в поселении Сосенское недалеко от Скандинавского бульвара. Общая площадь пространства составит 2,5 га.

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