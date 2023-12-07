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Эксперты оценили угрозу Балтфлоту со стороны эскадры стран НАТО

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Фото: TASS/Alexander Welscher
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Силы ВМФ России дежурят у входа в Балтийское море в районе датских проливов, чтобы взять на сопровождение эскадру из шести кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF), возглавляемых Великобританией. Об этом «Известиям» рассказал источник в Минобороны России.

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Решение об отправке эскадры было принято 28 ноября на онлайн-встрече министров обороны JEF. Глава военного ведомства Швеции Пол Йонссон объяснил его необходимостью «ведения морского наблюдения… за ситуацией с безопасностью и лучшей защиты подводной инфраструктуры».

«Заявленное дежурство постоянной эскадры НАТО на Балтике похоже на «бумажного тигра». У Британии для этого на сегодняшний день недостаточно кораблей в состоянии боевой готовности. По нашим данным, в линии постоянной готовности у ВМС Британии не более половины списочной численности кораблей, остальные либо ремонтируются, либо ждут ремонта. Объявленная миссия больше похожа на разовую пиар-акцию», — рассказал собеседник «Известий» в Минобороны РФ.

Собеседник «Известий» уточнил, что в Балтийское море британцы смогли снарядить только устаревшие типы кораблей без ударного ракетного оружия.

Один из них –– фрегат «Ричмонд» уже остановился в шведском Гетеборге, чтобы пополнить запасы. Действия надводный сил будет поддерживать морской патрульный самолет Королевских ВВС P-8 Poseidon. Всего в патрулировании планируется задействовать 20 кораблей, в том числе военно-морских сил стран балтийского региона.

Эксперты подтвердили, что корабли, которые направляются к нашим рубежам в Балтийское море, не представляют военной угрозы для России. Для их уничтожения достаточно будет противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования и авиации.

«Отследить и сопроводить их не составит труда, поэтому с целеуказанием не будет проблем. При СССР, когда наш флот был больше, а значительная часть побережья Балтийского моря принадлежала нам и странам Варшавского договора, НАТО старалось не посылать свои отряды кораблей в Балтику. Всем было понятно, что их ждет», –– объяснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встречный в курсе: грозит ли Балтфлоту эскадра Британии из 20 кораблей

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