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В РФ хотят отменить требования к естественному освещению жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Действующие сегодня нормы об инсоляции, то есть облучении солнечными лучами, жилых помещений планируют признать утратившими силу. Такой законопроект разработали представители всех фракций Госдумы, в ближайшие дни его планируют внести в нижнюю палату парламента. Об этом «Известиям» рассказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, правила инсоляции были разработаны еще в 1963 году и за прошедшие 60 лет не актуализировались.

Строительные нормы учитывают необходимость инсоляции в том числе потому, что ультрафиолетовое излучение оказывает антимикробное действие.

По мнению авторов инициативы, добиться того же даже более эффективно можно с помощью современных систем, таких как, например, вентиляция.

Но эксперты напоминают, что дефицит солнечного света может приводить к депрессии и развитию других заболеваний.

Однако во многих странах нормы инсоляции весьма гибкие и распространяются только на ограниченные регионы Крайнего Севера, сказала директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

В то же время недобросовестные застройщики могут воспользоваться послаблениями для осуществления уплотнительной застройки, увеличения доли малогабаритных квартир и так далее, полагает глава аналитического бюро M-int Анна Мамаева. По ее словам, застройщики сейчас стремятся создавать проекты с комфортной жилой средой. Но обычно это касается новостроек высокого класса, в массовом же сегменте по-прежнему одно из ключевых значений — конечная цена.

Оптимальным решением может стать не полная отмена норм инсоляции, а их адаптация под текущие реалии, считает первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Солнечное затемнение: в России хотят отменить нормы инсоляции в домах

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