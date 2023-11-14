В России введут рекордные 104 млн кв. м жилья в 2023 году

Почти 7 млн человек улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным 14 ноября. При этом россияне всё чаще хотят жить в частных домах, отметил министр, предложив выделить ипотеку на них в отдельный проект.

Что обсуждали на встрече

В 2023 году около 7 млн человек улучшили жилищные условия — это примерно 3,2 млн семей. Также расселили почти 2 млн кв. м аварийного фонда, где проживало 104,4 тыс. человек. Рекордным в 2023 году станет ввод жилья — он достигнет 104–105 млн кв. м, сообщил министр строительства и ЖКХ. По его словам, в стране уже введено 83,6 млн кв. м, из них 49,7 млн «квадратов» приходится на индивидуальное жилье, а 33,9 млн кв. м — на многоквартирные дома.

Почти 8,4 тыс. объектов, среди которых многоквартирные дома и социальные учреждения, восстановлены с начала работ в новых субъектах РФ, отметил Ирек Файзуллин. Еще свыше 4,6 тыс. объектов остаются в плане. Министр напомнил, что Минстрою поручена координация восстановительной работы на новых территориях. По его словам, подрядчики работают в активном режиме.

Остается востребованным и формирование комфортной городской среды: ведомство привело в норму 75 тыс. дворов и около 33 общественных парков, скверов, набережных. Владимир Путин назвал хорошей практикой вовлеченность жителей в благоустройство, отметив, что это гарантия того, что будет сделано именно то, что нужно людям.

Большая работа ведется по аварийному жилью: министр напомнил, что с 2019-го по действующей программе переселены уже 576 тыс. человек. К концу этого года расселение аварийного жилья завершат в 36 регионах, и на 2024-й останется всего 74 тыс. кв. м «аварийки». «И, конечно, новая программа сегодня готовится. Мы ее основные параметры отрабатываем в данный период, хотя уже 14 регионов начали эту работу», — пояснил глава Минстроя.

Ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве необходимо выделить в отдельный проект, а также разрабатывать свои меры поддержки в этом направлении, считает Ирек Файзуллин. Востребованность частных домов у россиян очень высокая. По его оценкам, примерно 67% желает проживать в индивидуальном доме. Глава Минстроя сообщил, что в этом направлении уже немало сделано. «Домокомплекты, типовые проекты мы с ДОМ.РФ отработали, утвердили их, и в этом плане активно пойдем. И наш лес нужно вовлекать в строительство. Это задача тоже серьезная», — подчеркнул он.