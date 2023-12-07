Продавцов нелегальной продукции предлагают блокировать без суда

Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает во внесудебном порядке блокировать злостных нарушителей закона о защите прав потребителей. Речь идет о ресурсах, на которых отсутствует или не соответствует действительности информация о предпринимателе (реквизиты), а также реализуется фальсифицированная, контрафактная, контрабандная и запрещенная продукция. Окончательные критерии для блокировки предстоит разработать дополнительно.

Об этом сказано в письме совета в правительство, с которым ознакомились «Известия». Этот вопрос уже обсудили на совещании с Роспотребнадзором в конце сентября, следует из протокола по его итогам (есть у издания). В службе на запрос газеты не ответили, в правительстве уточнили, что обращение пока не поступало. В Минпромторге готовы рассмотреть инициативу при ее поступлении.

Причем блокировать следует только те ресурсы, которые уже проигнорировали требования остановить нарушения, отказались раскрывать себя или прекращать продажи нелегальной продукции, сказано в письме. В нем эксперты приводят официальные данные Роспотребнадзора: в первом полугодии 2023 года число предостережений службы о недопустимости нарушений составило почти 1,6 тыс. Это на 420% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В основном, сейчас доступен только судебный порядок блокировки нелегальных ресурсов. Например, это сайты с информацией о незаконной продукции — БАДах или товарах для детей с запрещенными компонентами или материалами, пояснил «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов, один из участников сентябрьского совещания совета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без суда и последствия: продавцов нелегальных товаров предлагают блокировать