В России ускорят покрытие дорог и деревень быстрым интернетом

Процесс передачи операторам частот в диапазоне 694–790 МГц (700 МГц), необходимых сотовым операторам для организации мобильного интернета вдоль автотрасс и в небольших населенных пунктах, может начаться уже в 2024-м. Это следует из материалов госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».

План работы комиссии на вторую половину будущего года предусматривает разработку условий для высвобождения полосы, занятой сейчас операторами эфирного цифрового ТВ, говорится в нем.

Эксперимент по переводу цифрового ТВ на частоты 470–694 МГц начнется в следующем году в трех пилотных регионах — в Дагестане, Калмыкии и Астраханской области. Для них уже провели работы по поиску и приграничной координации альтернативных частотных каналов, следует из документов ГКРЧ.

Частоты в диапазоне 700 МГЦ нужны российским операторам для развертывания LTE, а в перспективе и 5G, объяснил один из экспертов по радиочастотному планированию. Такие сети должны обеспечивать доступ к мобильной связи на селе, вдоль авто- и железных дорог, а в крупных городах — усиливать сигнал в закрытых помещениях, сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Диалог на частоту: операторы смогут ускорить покрытие дорог быстрым интернетом