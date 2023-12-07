В 2023-м россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей, выяснили «Известия». С января по сентябрь ФТС выявила 7,4 тыс. таких нарушений, следует из статистики службы.

На нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. приходится 5,3 тыс. административных дел — большая часть нарушений, следует из статистики ФТС. За период с марта (момента введения подобного ограничения) по сентябрь прошлого года их было вдвое меньше — 2,78 тыс., рассказали в таможенной службе. Объем нарушений по этой административной статье вырос вдвое, до 668,5 млн, следует из статистики ведомства.

Также ФТС за девять месяцев возбудила 60 уголовных дел за незаконное перемещение налички в крупном размере в рамках ст. 200.1 УК РФ.

Граждане должны декларировать крупные суммы денег при вывозе за границу, если в эквиваленте объем превышает $10 тыс. (даже если средства перевозятся в рублях). Если человек не задекларировал или недостоверно указал сумму, за это предусмотрена ответственность по ст. 16.4 КоАП. Со 2 марта 2022-го также появился запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 тыс. При этом рубли в больших объемах вывозить можно. Незаконный провоз денег в крупном объеме (более $20 тыс. в эквиваленте) карается по ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»).

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Подследственные выводы: россияне попытались незаконно вывезти валюту на 880 млн