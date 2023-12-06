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Министры иностранных дел G7 призвали КНДР ликвидировать имеющиеся ракеты

Главы МИД G7 призвали КНДР прекратить запуск баллистических ракет
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Фото: TASS/Hannes P Albert
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Министры иностранных дел стран «большой семерки» в среду, 6 декабря, призвали КНДР уничтожить баллистические ракеты и прекратить их запуск. Текст заявления глав МИД G7 опубликован на сайте японского дипломатического ведомства.

«Мы [главы МИД G7] вновь призываем к полной, контролируемой и окончательной ликвидации всего северокорейского оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — говорится в материале.

Помимо этого, в документе министры выразили решительное осуждение продолжающихся запусков КНДР баллистических ракет и призвали Пхеньян соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

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Ранее, 22 ноября, министры иностранных дел стран «большой семерки» также решительно осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты, осуществленный 21 ноября. Министры также призвали к «полной денуклеаризации Корейского полуострова» и потребовали, чтобы Пхеньян полностью «отказался от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

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