Министры иностранных дел G7 призвали КНДР ликвидировать имеющиеся ракеты
Министры иностранных дел стран «большой семерки» в среду, 6 декабря, призвали КНДР уничтожить баллистические ракеты и прекратить их запуск. Текст заявления глав МИД G7 опубликован на сайте японского дипломатического ведомства.
«Мы [главы МИД G7] вновь призываем к полной, контролируемой и окончательной ликвидации всего северокорейского оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — говорится в материале.
Помимо этого, в документе министры выразили решительное осуждение продолжающихся запусков КНДР баллистических ракет и призвали Пхеньян соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.
Ранее, 22 ноября, министры иностранных дел стран «большой семерки» также решительно осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты, осуществленный 21 ноября. Министры также призвали к «полной денуклеаризации Корейского полуострова» и потребовали, чтобы Пхеньян полностью «отказался от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет».