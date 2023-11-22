Министры иностранных дел G7 осудили запуск ракеты КНДР

Министры иностранных дел стран «большой семерки» в среду, 22 ноября, решительно осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты, осуществленный накануне. Текст заявления глав МИД G7 опубликован на сайте японского дипломатического ведомства.

«Эта акция представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами. Любой запуск с использованием технологии баллистических ракет, даже если он характеризуется как спутник военной разведки, представляет собой явное и вопиющее нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН)», — говорится в заявлении.

Министры призвали к «полной денуклеаризации Корейского полуострова» и потребовали, чтобы Пхеньян полностью «отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

О запуске ракеты Япония сообщила 21 ноября. Там заявили, что КНДР произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. В связи с этим японское правительство выразило Северной Корее протест.

Пхеньян, в свою очередь, подтвердил запуск на орбиту ракеты с разведывательным спутником и назвала его успешным. Там указали, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела на нее спутник «Маллиген-1».

Власти КНДР сообщили также, что планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что данные планы КНДР заставляют страну принять необходимые меры для защиты. По его словам, даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности ООН.

Южная Корея также выражала недовольство действиями КНДР еще на этапе подготовки Северной Кореи к запуску спутника.