Китай успешно запустил спутник на ракете с морской платформы

КНР успешно запустила спутник с морской платформы в Южно-Китайском море. Аппарат необходим для тестирования интернет-технологий, об этом сообщила китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает телеканал «Известия». Ракета-носитель Jielong-3 стартовала недалеко от города Янцзян. Пекин активно развивает космическую программу. Например, китайские специалисты реализуют проект по исследованию Марса и астероидов.

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