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Эксперт оценил переплату Евросоюза за газ

Эксперт Вавилов: ЕС и дальше будет переплачивать за поставки газа
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Фото: ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand
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Евросоюз (ЕС) и дальше будет переплачивать за поставки газа, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Об этом он рассказал «Известиям» 6 декабря.

Комментируя сообщения «РИА Новости» о том, что ЕС с февраля 2022-го из-за антироссийских санкций переплатил за газ более €180 млрд, эксперт отметил, что эти санкции были введены самим Евросоюзом под давлением США.

«Поэтому вполне ожидаемо, что именно США такая газовая политика ЕС принесла ощутимую выгоду», — уточнил он.

Вавилов обратил внимание на то, что из €304 млрд, которые были направлены за импорт газа в Евросоюз, Соединенные Штаты получили €53 млрд. РФ получила дополнительно €14 млрд, и заняла по этому показателю пятое место место. Другие бенефициары-поставщики газа в ЕС — Великобритания (€27 млрд), Норвегия (€24 млрд) и Алжир (€21 млрд).

«Такова финансовая цена подрыва Северных потоков. Такова цена «послушания» европейцев при следовании в фарватере внешней политике США. Причем можно с уверенностью сказать, что ЕС и дальше будет переплачивать за поставки голубого топлива», — подчеркнул Вавилов.

В то же время эксперт напомнил, что, когда Северные потоки были целы, Европа была уверена, что законтрактованные объемы газа компанией «Газпром» будут поставлены в оговоренный срок и в полном объеме. Причем, если возникали непредвиденные обстоятельства, то надежный поставщик всегда приходил на помощь и подчас спасал ситуацию, поставляя дополнительные объемы, уточнил он.

«Теперь этого нет. А проблема в поставках трубопроводного газа состоит в том, что контрактные объемы определяются заранее и подписываются на годы вперед. Этот вентиль «побольше» открыть не получится, и лишних объемов у стран-поставщиков просто нет. Поэтому те, кто взорвал Северные потоки, очень хорошо знали почему это делают, и к чему это, в конечном итоге приведет», — заключил Вавилов.

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Ранее, 11 октября, российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что страны Европы в полном объеме не справляются без российского газа. При этом РФ практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов, отметил он.

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