В РФ предложили запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей

В России предложили запустить новую федеральную программу «Доступный автомобиль», предусматривающую обеспечение многодетных семей новым личным автотранспортом российского производства. Такое письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы (ГД): лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

В документе, который имеется в распоряжении «Известий», депутаты рассказали о непростой демографической ситуации в стране. Так, естественная убыль населения в январе—июне этого года составила 272,5 тыс. При этом снижаются показатели рождаемости, которая по сравнению с первым полугодием 2022-го уменьшилась на 3%, до 616,2 тыс. человек, отметили они.

По мнению авторов письма, наибольший потенциал для улучшения демографии имеют меры по поддержке многодетных семей, в том числе по льготному приобретению автомобиля. Однако, по их словам, действующая государственная программа «Семейный автомобиль имеет ряд недостатков. В первую очередь это размер кредита и проценты по нему, которые являются серьезной нагрузкой на бюджет семей.

«В связи с вышеизложенным просим вас рассмотреть возможность запуска программы льготной долгосрочной социальной аренды автомобилей многодетными семьями «Доступный автомобиль». Оператором данной программы может выступать Минпромторг РФ. В рамках нее предлагается создание государственных автомобильных центров, в которых будет реализовываться продукция отечественной автомобильной промышленности», — сообщили депутаты.

Согласно документу, предполагается, что ежегодная стоимость аренды не должна превышать 5% от изначальной цены, по которой был закуплен автомобиль. При этом страхование автомобиля и его техническое обслуживание должно проводиться только за счет бюджетных средств. Также для многодетных семей, непрерывно арендовавших автомобиль на протяжении шести лет и более, должна быть предусмотрена возможность выкупа данного автомобиля со скидкой 50% от его изначальной стоимости.

Ранее, 15 ноября, в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что около 65 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета в 2024–2026 годах на программу льготного автокредитования. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал «Известиям», что программы государственной поддержки традиционно остаются эффективным стимулом для увеличения продаж новых автомобилей. Руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин добавил, что такая инициатива поддержит спрос на произведенные в России машины.