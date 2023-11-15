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Эксперты оценили планы властей выделить 65 млн рублей на льготные автокредиты в РФ

Анкушин: выделение средств на льготные автокредиты поддержит спрос на авто РФ
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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Программы государственной поддержки — эффективный стимул для увеличения продаж новых авто в РФ, и выделение федеральных средств на льготные автокредиты поддержит спрос на произведенные в России машины, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты.

Ранее в этот день в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили агентству «РИА Новости», что около 65 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах на программу льготного автокредитования.

«Инициатива правительства поддержит спрос на произведенные в России автомобили в 2024-2026 годах и может стать стимулом для появления новых локализованных производств зарубежных марок. Автокредиты популярны в сегментах легкового транспорта и легкого коммерческого транспорта, а значит окажут поддержку маркам LADA, УАЗ, ГАЗ и Haval. Если у ГАЗ и УАЗ нет конкуренции, то в сегменте легковых авто около 60% продаж приходится на импортируемые автомобили», — сказал руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин.

По его словам, автопроизводители поддерживают продажи через программы льготного кредитования и предоставляют скидки на авто при покупке в лизинг. Поэтому средства, выделенные государством на программы льготного автокредитования и лизинга, будут способствовать увеличению доли продаж автомобилей, произведенных в России, объяснил он.

«Программы государственной поддержки традиционно остаются эффективным стимулом для увеличения продаж новых автомобилей. Например, в 2022 году с помощью льготного кредитования россияне приобрели более 50 тыс. авто отечественного производства и локализованной сборки. В текущем году этот показатель будет выше, так как расширился список категорий граждан, которые могут воспользоваться программами господдержки. Например, приобрести авто по льготному кредиту могут военные и их семьи, сотрудники сферы здравоохранения и другие», — рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Он также согласился с тем что, в 2024–2026 годах финансовая поддержка отрасли автокредитования укрепит позиции брендов, производство которых организовано на территории РФ.

«Кроме того, в перспективе эти меры простимулируют локализацию китайских брендов, которые занимают лидирующие позиции в общем объеме продаж — Chery, Geely и прочие», — добавил Тузов.

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30 октября, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Известиям», что с начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. При этом в декабре 2023-го в компании рассчитывают на серию поддержек со стороны производителей. Начнутся серии креативных программ по предложениям от брендов, объяснил Ольховский.

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