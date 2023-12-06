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Глава OpenAI Сэм Альтман признан гендиректором года по версии Time

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман признан гендиректором года по версии американского журнала Time.

«Только в последние недели Сэм Альтман породил бесчисленное число заголовков своим увольнением и быстрым возвращением на пост главы OpenAI, компании, создавшей прорывной чат-бот ChatGPT, определившей сегодняшний облик сферы искусственного интеллекта», — прокомментировало издание 6 декабря включение Альтмана в шорт-лист рейтинга.

Альтман также вошел в шорт-лист номинантов на звание «человек года». Возглавила рейтинг американская певица Тейлор Свифт. Каждый год с 1927 года журнал Time выбирает человека года и помещает его фотографию на обложку. Победителя рейтинга выбирают по уровню его влияния на общество, вне зависимости от того, позитивное оно или негативное.

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Ранее, 18 ноября, сообщалось об увольнении Альтмана с должности генерального директора. Решение об отставке принял совет директоров OpenAI после проверки деятельности Альтмана. Однако спустя несколько дней, 22 ноября, появились новости о его возвращении в компанию.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио. Первый миллион пользователей он собрал через неделю после начала работы в ноябре 2022 года.

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