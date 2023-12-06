Рогов сообщил о ранении депутата ЛНР Попова в результате взрыва машины в Луганске

Бывший депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов, по предварительным данным, ранен в результате взрыва автомобиля в Луганске. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов», — написал Рогов в Telegram-канале.

По данным СМИ, Попов родился в 1972 году в Луганске. До 2014 года занимался частным предпринимательством. Позже избирался депутатом парламента ЛНР первого и третьего созывов.

Ранее, 1 декабря, в Запорожской области арестовали фигурантов уголовного дела об убийстве в августе 2022 года главы поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко в результате подрыва автомобиля. Следствие вместе с ФСБ РФ установило причастных к преступлению лиц. В их числе граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.