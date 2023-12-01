В Запорожской области арестовали фигурантов дела об убийстве главы Михайловки

В Запорожской области 1 декабря арестовали фигурантов уголовного дела об убийстве главы поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко.

Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. По данному факту в Главном следственном управлении СК России было возбуждено уголовное дело.

Следствие вместе с ФСБ РФ установило причастных к преступлению лиц. В их числе граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по данным следствия, указанные лица действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. Так, один из фигурантов изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Убедившись, что в салоне автомобиля находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.

О гибели Сушко в результате подрыва машины стало известно 24 августа. Отмечалось, что его доставили в больницу в критическом состоянии, но он скончался.

Позднее стало известно, что вместе с ним в машине находилась приемная дочь. Взрывное устройство было направленного действия, девочка выжила и не получила критических ранений.