В Госдуме назвали самую мощную ракету в мире

Межконтинентальная баллистическая ракета российского производства «Сармат» является самой мощной в мире. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил в среду, 6 декабря.

«Сармат» — жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой сейчас заявляется порядка 18 тыс. км, массой более 200 т и забрасываемой массой до 10 т. Таким образом, она становится самой мощной ракетой в мире, придя на смену легендарному комплексу «Воевода», — объяснил Спиридонов в беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, самой яркой особенностью ракеты является возможность нанесения ударов при доставке по траекториям противника, на которых нет достаточной противоракетной обороны (ПВО), например через Южный полюс, где американская система NORAD не может ее зафиксировать и отследить.

Другой важной особенностью является возможность несения современных боеголовок «Авангард», которые имеют непредсказуемую траекторию полета и гиперзвуковую скорость, отметил Спиридонов.

7 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО «Красмаш» в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства «Сармата», сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что работы над «Сарматом» закончены. По его словам, необходимо завершить административно-бюрократические процедуры, затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство, передает RT. Он отметил, что также было проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник».

РК «Сармат» впервые был запущен 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда президент РФ Владимир Путин обратил внимание на отсутствие аналогов «Сармата».

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.