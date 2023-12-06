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Эксперт спрогнозировал ситуацию с ценами на техобслуживание авто в начале 2024-го

Давиденко: в начале 2024 года снижение стоимости техобслуживания авто не ожидается
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Если в начале 2024 года авторынок не испытает серьезных потрясений, то цены на техобслуживание автомобилей не будут демонстрировать значительный рост, считает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко. Об этом он рассказал «Известиям» 6 декабря, отметив, что снижения стоимости ремонта ждать не стоит.

«В первую очередь на стоимость технического обслуживания влияет стоимость запчастей, которые, в свою очередь, зависят то курсов валют и логистических издержек, которые выросли по объективным причинам. Цены на запчасти в 2023 году увеличились в среднем на 40–50% по сравнению с 2021 годом», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что больше всего подорожали сложные детали — кузовные запчасти, лобовые стекла и другие, ввиду специфики их транспортировки. В то же время стоимость расходных материалов в течении 2023-го увеличивалась незначительно — зафиксирован рост примерно на 10%.

«Эти факторы обусловлены дефицитом комплектующих, сформированным еще в 2022 году», — добавил он.

По его словам, в настоящее время ситуация стабилизируется, улучшается доступность запчастей, на рынке становится больше дистрибьюторов.

«Поскольку большая часть деталей поставляется из-за рубежа, на стоимость продолжат оказывать влияние курсы валют и логистика, а также общая геополитическая ситуация. Текущая динамика стоимости нормо-часа не оказывает такого влияния на стоимость сервисного обслуживания как запчасти. Поэтому если рынок не испытает серьезных потрясений, то цены на техобслуживание не будут демонстрировать значительный рост. Однако и снижения стоимости ремонта ждать не стоит», — заключил Давиденко.

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Накануне в пресс-службе Российского союза автостраховщиков сообщили «Известиям», что с 19 декабря вступят в силу новые справочники средней стоимости запчастей, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Так, средняя стоимость запчастей по сравнению с ценами предыдущей версии от 19 сентября увеличится в среднем на 9,8%.

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