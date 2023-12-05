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В РСА сообщили об увеличении средней стоимости запчастей с 19 декабря

РСА: средняя стоимость запчастей увеличится на 9,8% с 19 декабря
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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С 19 декабря вступят в силу новые справочники средней стоимости запчастей, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Средняя стоимость запчастей по сравнению с ценами предыдущей версии от 19 сентября увеличится в среднем на 9,8%. Об этом 5 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«По сравнению с ценами в справочнике версии, вышедшей 19 декабря 2022 года, средняя стоимость запчастей возросла на 7,4%. С учетом колебаний курсов валют, которые мы имели в середине года, можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло», — сказали в пресс-службе РСА.

В союзе также отметили, что стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО. Как указано, в октябре этого года средняя стоимость полиса составила 7901 рубля и, по сравнению с январем 2023-го, снизилась на 1,7% (134 рубля). Также средняя выплата по ОСАГО в октябре этого года достигла нового рекорда, впервые превысив 100 тыс. рублей.

Пресс-служба РСА уточнила, что, несмотря на рост средней стоимости запчастей, динамика цен на разные марки автомобили различается.

«По Hyundai можно отметить некоторое снижение цен или умеренный рост. <...> Примерно такая же ситуация по Toyota: стекла и двери подешевели, фара в сборе подорожала на 6%. Это означает, что рынки запчастей для этих марок автомобилей чувствуют себя хорошо, оригинальные и неоригинальные запчасти насыщают рынок, цены немного падают. По Renault есть небольшой, но уверенный рост по многим наиболее востребованным позициям — на 15–30% <...>. По KIA и Nissan зафиксирован наибольший рост, например, цены на ветровые стекла выросли в несколько раз», — добавили в пресс-службе РСА.

«Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30-40%»
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Ранее, 30 ноября, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко рассказал «Известиям», что в настоящее время ситуация с доступностью запасных частей для авто лучше, чем была в 2022 году. Он отметил, что расходные материалы для машин европейских марок поставляются из-за рубежа по параллельному импорту, также на рынке достаточно аналоговых запчастей от китайских брендов. При этом эксперт отметил, что дефицит сохраняется по кузовным деталям, лобовым стеклам и сложным агрегатам.

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