В «М.Видео» рассказали о ребрендинге

Новая визуальная концепция позволит сохранить преемственность и узнаваемость «М.Видео», сообщили «Известиям» 6 декабря в пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо», комментируя запущенный ребрендинг.

«М.Видео получила обновленный логотип — более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль (новые визуальные элементы, паттерн, шрифты, красный и белый цвета стали более яркими и диджитальными), появился дескриптор — «Главный эксперт по технике», изменился также язык коммуникации с покупателями», — уточнили в компании.

Основой и единым стилеобразующим элементом концепции стала буква «М», добавили там.

«Трансформация призвана укрепить экспертный имидж с учетом клиентоцентричного подхода, сделать «М.Видео» более технологичным и релевантным цифровой среде, отражает качественные изменения в бизнесе и обновленную платформу брендов группы «М.Видео — Эльдорадо». Айдентика разработана совместно с агентством LINII», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что компания развивает новые направления, которые позволят максимально полно покрыть потребности клиентов, связанные с бытовой техникой и электроникой.

Ранее в этот день глава группы «М.Видео — Эльдорадо» Сергей Ли заявил в интервью РБК, что торговая сеть бытовой техники и электроники «М.Видео» сменила логотип. Он уточнил, что одна из целей начатого ребрендинга — сделать букву «М» основной образующей суббрендов компании, например M.Сlub, «М.Мастер», «М.Рассрочка».