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Компания «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга

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Фото: пресс-служба «М.Видео — Эльдорадо»
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Торговая сеть бытовой техники и электроники «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга. Об этом 6 декабря заявил глава группы «М.Видео — Эльдорадо» Сергей Ли в интервью РБК.

Теперь буква «М», которая оставалась неизменной в логотипе компании с 1994 года, стала более крупной. Слово «видео» теперь указано прописью и печатным шрифтом, а не рукописным, как в предыдущем логотипе.

Также изменению подвергся оттенок названия бренда. Ли указал, что цвет стал ярче и комфортнее для глаз при просмотре со смартфона или компьютера.

Помимо этого поменялась подпись под логотипом торговой сети. Так, вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» используется фраза «Главный эксперт по технике».

Ли подчеркнул, что группа хотела сделать логотип заметнее. По его словам, одной из целей начатого ребрендинга является сделать букву «М» основной образующей суббрендов компании, например M.Сlub, «М.Мастер», «М.Рассрочка».

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В январе стало известно, что в прошлом году в России кратно выросли продажи электротоваров, которые реализуют под собственными брендами ритейлеры и дистрибьюторы. Так, спрос на отдельные категории устройств, которые «М.Видео — Эльдорадо» реализует под своими брендами Novex и Hi, увеличился в два–шесть раз, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

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