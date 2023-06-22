Специально девайс: дорогую бытовую технику начали ввозить в РФ под заказ

Крупные российские ритейлеры начали поставлять под заказ элитную бытовую технику известных брендов стоимостью в среднем по несколько сотен тысяч рублей. Такой сервис запустил «М.Видео–Эльдорадо», а чуть ранее — Inventive Retail Group. Почти 50% покупателей не хочет отказываться от дорогих устройств, утверждают продавцы. Сейчас в высоком ценовом сегменте в нашей стране продается 10–20% таких девайсов. Заказывать дорогую технику через известные торговые сети безопаснее, чем у частных посредников, правда, переплатить за эксклюзив придется в 1,5–2 раза, предупреждают эксперты .

Дорого, богато, нескоро

«М.Видео–Эльдорадо» запустил сервис по персональному подбору и доставке под заказ премиальной и люксовой бытовой техники , рассказали «Известиям» в компании. Среди элитных марок, которые предлагает заказать ритейлер, — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и ряд других. К этой категории в организации также относят и премиальные линейки от Samsung и LG .

Большая часть такой бытовой техники, которая уже есть в наличии у ритейлера или доступна под заказ, стоит от 100 тыс. рублей. Многие премиальные товары под заказ доступны в течение одной-двух недель , сроки получения индивидуальных решений оговариваются индивидуально, предупреждают в «М.Видео–Эльдорадо».

— Мы располагаем как уже сформированным ассортиментом премиальной техники, так и предлагаем персональный подбор. Продажи люксовых брендов занимают в среднем около 3% российского рынка устройств для дома и кухни, доля же верхнеценового сегмента в среднем составляет 10–20% . Наибольший объем здесь занимает встраиваемая техника, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, мелкие кухонные устройства. Мы видим отложенный спрос покупателей на премиальный сегмент , — отметили в «М.Видео–Эльдорадо».

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Несмотря на изменения рынка, покупатели продолжают рассматривать бытовую технику и электронику как инвестицию в быт и способ самовыражения , считает представитель компании. Он ссылается на данные опроса, проведенного розничной сетью: почти половина респондентов заявила, что не хочет покупать устройства хуже прежних по качеству и техническим характеристикам, при этом при выборе покупатели по-прежнему обращают внимание на дизайн .

По оценке объединенного ритейлера, в I квартале 2023 года на стиральные машины стоимостью свыше 50 тыс. рублей приходилось более 25% продаж этих электроприборов . Также более четверти рынка в деньгах занимали холодильники свыше 60 тыс. рублей и встраиваемые микроволновые печи от 35 тыс. рублей . При этом на встраиваемые плиты и встраиваемые посудомоечные машины от 45 тыс. рублей приходится более 20% продаж .

Продавать дорогую технику и электронику под заказ пробует не только «М.Видео–Эльдорадо». В мае Inventive Retail Group (re:Store, Samsung и другие монобрендовые магазины) запустила платформу Brandly, на которой, помимо устройств Milele и Dyson, акустики Bang&Olufsen, можно заказать одежду, обувь, детские игрушки, парфюмерию . Поставить товары организаторы проекта обещали в течение двух-четырех недель. Правда, в открытых ранее сетях Inventive доставки товаров под заказ нет, отметила представитель группы Людмила Семушина.

— Сегодня у наших клиентов отсутствует запрос на технику, которой нет в стандартном ассортименте, и поэтому эта услуга не пользуется спросом . Если к нам придут и попросят что-то привезти за 100%-ную предоплату, то, возможно, мы возьмемся. Но это стало слишком сложно сделать, чтобы возиться с разовым запросом. Для этого мы открыли Brandly, — отметила она.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

МТС не планирует запускать доставку элитной техники и электроники под заказ , отметил представитель оператора. Российские потребители не готовы ждать товар длительное время, поэтому мы сомневаемся в высоком спросе на такую услугу, полагает он.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Точечные продажи

Крупные ритейлеры тестируют новый формат, а малый бизнес уже активно занимается закупками под заказ за рубежом. В РФ значительно увеличилось предложение услуг посредников-байеров, закупающих за границей под заказ те или иные товары, а также спрос на них , рассказывали «Известиям» представители агрегаторов услуг такого рода. Если в I квартале 2022 года на «Авито» было порядка нескольких сотен предложений от байеров, то через год — более 13 тыс. , рассказывал его представитель.

На YouDo интерес к услугам байеров вырос на 17%. Правда, частники в большей степени занимаются закупками интерьерных товаров и одежды, нежели техники , отмечали опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. Пользуясь услугами байера при покупке дорогостоящих бытовых устройств, есть риск столкнуться с мошенничеством: к тому же придется переплачивать за логистику, и непонятно, кто будет отвечать, если при доставке будет повреждена дорогая стиральная машина или холодильник , рассказывали они.

Фото: Getty Images/Rachel Murray

Точечный импорт дорогих бытовых устройств — параллельная сюжетная линия массового параллельного импорта: загрузить в контейнер дополнительный девайс для импортера не проблема , отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Держать склады с такой техникой в РФ ритейлерам и дистрибьюторам сейчас невыгодно — спрос на нее невелик и непредсказуем, считает он.

Пока люди боятся заказывать технику в индивидуальном порядке — платить сотни тысяч рублей на «Авито» готовы не все , отмечает эксперт. Для крупных торговых компаний такие поставки — хороший задел на будущее, есть возможность прощупать конъюнктуру рынка, просчитать сценарии массовых продаж , полагает Эльдар Муртазин.

Приобретение дорогой бытовой техники через зарекомендовавшие себя и широко известные в РФ розничные сети будет сопровождаться меньшими рисками , так как у них понятные и прозрачные ценовые предложения, они несут полную ответственность за доставку груза и его дальнейшее гарантийное обслуживание, отмечает партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев.

— Экономия на покупке через байера может быть сомнительной в случае, если в процессе транспортировки груза что-то пойдет не так . Также покупка премиальной техники через сети гарантирует начисление различных бонусов и скидок в дальнейшем, в то время как байеры таких опций не предоставляют и, более того, даже не всегда могут подтвердить оригинальность и происхождение изделия, — отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь