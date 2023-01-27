В РФ вырос спрос на бытовую технику под брендами ритейлеров

В 2022 году в РФ кратно выросли продажи электротоваров, которые реализуют под собственными брендами ритейлеры и дистрибуторы — об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Например, в «Ситилинке» продажи техники под маркой ритейлера (CTM) SunWind увеличились по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза, говорит его директор по маркетингу Александр Дедов.

Спрос на отдельные категории устройств, которые «М.Видео-Эльдорадо» реализует под своими брендами Novex и Hi увеличился в два-шесть раз, отметили в пресс-службе объединеного ритейлера.

По сравнению с 2021 годом в прошлом году продажи товаров под собственными брендами дистрибутора Merlion увеличились примерно на треть — при том, что к концу года спрос на технику в среднем упал на 20-30%, утверждает директор дивизиона компании «Собственные торговые марки» Константин Десслер.

Растет и ассортимент товаров под собственными CTM-брендами розницы, отмечают представители розничных сетей и дистрибуторов. Например, «М.Видео-Эльдорадо» в 2022 году увеличил номенклатуру товаров Novex и Hi примерно порядка 400 наименований: в частности6 под этими брендами начали продаваться тостеры, встраиваемые холодильники, кухонные комбайны, мясорубками, а также СВЧ-печи, перечисляет представитель компании.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет популярность CTM-брендов тем, что наряду с брендами из КНР, России и СНГ они заполнили опустевшую нишу крупных международных производителей, прекративших поставки в РФ.

«Вместе с их уходом прекратились и промо-кампании, и теперь покупатель выбирает не бренд, как таковой, а приемлемое соотношение цены и качества», — утверждает эксперт.

По оценке Mobile Research Group, если в 2021 году доля CTM на рынке электроники и бытовой техники составляла около 10% в штуках и 5% в деньгах, то в 2022 году эти показатели составили 20% и 12%.

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Сделал сам: продажи электротоваров под брендами ритейлеров выросли в разы