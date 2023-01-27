Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек смену расклада сил на линии соприкосновения после взятия Угледара
Мир
Джонсон призвал не забывать о жертвах русского народа в годы ВОВ
Мир
В Германии Зеленского сравнили с жадной старухой из сказки
Мир
МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине
Мир
Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением
Политика
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Культура
Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов
Общество
В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
Политика
Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
Общество
Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января
Культура
Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн
Экономика
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

В РФ вырос спрос на бытовую технику под брендами ритейлеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году в РФ кратно выросли продажи электротоваров, которые реализуют под собственными брендами ритейлеры и дистрибуторы — об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Подсудный день: почему санкции — не главная проблема российского ритейла
И как судебные иски к отечественным торговым компаниям разрушают отрасль

Например, в «Ситилинке» продажи техники под маркой ритейлера (CTM) SunWind увеличились по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза, говорит его директор по маркетингу Александр Дедов.

Спрос на отдельные категории устройств, которые «М.Видео-Эльдорадо» реализует под своими брендами Novex и Hi увеличился в два-шесть раз, отметили в пресс-службе объединеного ритейлера.

По сравнению с 2021 годом в прошлом году продажи товаров под собственными брендами дистрибутора Merlion увеличились примерно на треть — при том, что к концу года спрос на технику в среднем упал на 20-30%, утверждает директор дивизиона компании «Собственные торговые марки» Константин Десслер.

Растет и ассортимент товаров под собственными CTM-брендами розницы, отмечают представители розничных сетей и дистрибуторов. Например, «М.Видео-Эльдорадо» в 2022 году увеличил номенклатуру товаров Novex и Hi примерно порядка 400 наименований: в частности6 под этими брендами начали продаваться тостеры, встраиваемые холодильники, кухонные комбайны, мясорубками, а также СВЧ-печи, перечисляет представитель компании.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет популярность CTM-брендов тем, что наряду с брендами из КНР, России и СНГ они заполнили опустевшую нишу крупных международных производителей, прекративших поставки в РФ.

«Вместе с их уходом прекратились и промо-кампании, и теперь покупатель выбирает не бренд, как таковой, а приемлемое соотношение цены и качества», — утверждает эксперт.

По оценке Mobile Research Group, если в 2021 году доля CTM на рынке электроники и бытовой техники составляла около 10% в штуках и 5% в деньгах, то в 2022 году эти показатели составили 20% и 12%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сделал сам: продажи электротоваров под брендами ритейлеров выросли в разы

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023