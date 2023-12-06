Глава «Росатома» оценил в половину долю атомного топлива РФ в импорте ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) импортируют из России половину необходимого атомного топлива. Об этом 6 декабря рассказал «Известиям» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«ОАЭ являются единственной и первой в регионе атомной державой, они имеют три блока в сети. Один блок достраивают. Это старое решение, принятое еще в нулевые годы. При этом мы поставляем примерно половину всего обогащенного уранового продукта, у нас длительный контракт, и, соответственно, поставки уже идут весьма прилично», — сказал он.

Лихачев отметил, что «Росатом» обсуждает возможность расширения сотрудничества в этой сфере. По его словам, в ОАЭ заинтересованы в локализации российских технологий, связанных с природным ураном, с конверсией и углекацией топлива.

«Такую локализацию есть смысл проводить при наличии совместных проектов уже по производству АЭС. Это могут быть большие проекты, малые станции, станции в плавучем варианте, у нас такой опыт тоже есть. Вокруг этого идет всё обсуждение, в чем будет состоять следующий дальнейший шаг развития атомной энергетикой в ОАЭ. Наши коллеги почувствовали интерес к этому. С учетом однозначных обязательств страны по переходу на «зеленые» источники генерации есть, очевидно, большой потенциал в создании новых атомных мощностей», — рассказал глава госкорпорации.

Он также отметил, что России интересно сотрудничество с ОАЭ в развитии Северного морского пути (СМП), так как Эмираты обладают высокой компетенцией в морской логистике и работе с контейнерными перевозками.

«Здесь работа посвящена совместным усилиям по превращению СМП в глобальный логистический коридор. Есть ряд совместных планов, мы их реализуем. Пользуясь случаем, посмотрели, как это работает в порту Дубая. Впечатление, конечно, очень серьезное. Это огромный порт колоссальной мощности и технологии, позволяющие оптимизировать многомиллионный оборот контейнеров на грузовых транспортных. Это всё нам нужно и для организации собственно международного транзита по СМП, и для организации транспортно-логистических узлов в акватории Арктики», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» заявил, что развитие СМП позволит сократить доставку грузов с Дальнего Востока и стран Юго-Восточной Азии до Европы практически в два раза.

Ранее, 4 декабря, «Росатом» подписал с монгольской компанией Mon-Atom документ о постройке атомной электростанции малой мощности. Руководство госкорпорации представило концепцию проекта и отметило растущий запрос на АЭС малой мощности.