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Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты
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Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты

Захарова: поставляемые НАТО Украине истребители являются военной целью войск РФ
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Фото: Global Look Press/George Calin/Inquam Photos
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Поставляемые НАТО Украине истребители будут законной целью Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 6 декабря во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — сказала она.

Захарова отметила, что с учетом того, что большая часть аэродромной инфраструктуры Киева разрушена, не исключено использование аэродромов за пределами Украины. Риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают, добавила она.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
Первую партию самолетов Киев может получить до Нового года

Европейские страны планируют начать передавать Киеву F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

20 ноября первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что украинское минобороны создало отдельную структуру «Офис-61», которая займется вопросами интеграции F-16 в состав ВВС страны. По его словам, в числе основных задач этого подразделения поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов, защита аэродромной инфраструктуры и многое другое.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат также сообщил о начале обучения украинских пилотов управлению F-16 в Дании. По его словам, обучение на них также проходит в США и Великобритании.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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