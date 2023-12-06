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Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской Армии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Народный артист России Александр Лазарев стал главным режиссером Центрального академического Театра Российской Армии. Об этом в среду, 6 декабря, рассказала «Известиям» заместитель директора по развитию театра Милена Авимская.

«Александр Лазарев будет работать в должности главного режиссера», — сказала Авимская.

Также она рассказала, что с момента основания театра в 1930 году всегда была только должность «главный режиссер».

«Завтра, 7 декабря, в 11:00 представление коллективу. Все комментарии будут озвучены там», — добавила заместитель директора.

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Ранее, 4 декабря, на внеочередном съезде Союза театральных деятелей России бывший председатель союза Александр Калягин выдвинул кандидатуру Александра Лазарева на пост нового руководителя объединения. Лазарев взял самоотвод, сообщив, что ему предложили возглавить один из театров.

В 2022 году в Минобороны планировалось, что должность главного режиссера займет сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом в феврале 2022 года сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Александр Лазарев родился в 1967 году. Он окончил актерский факультет МХАТ, проходил срочную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии. Сейчас он ведущий артист московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», а также режиссер спектаклей «Поминальная молитва» и «Бег». В его фильмографии как актера более 80 фильмов.

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