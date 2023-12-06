Эксперт рассказал «Известиям», как протекает микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae, в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто. Об этом 6 декабря рассказал «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

«Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто. Заболевание может протекать как обычное ОРЗ (простуда), бронхит или пневмония (воспаление легких). Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста», — уточнил эксперт.

По словам Чуланова, микоплазменная пневмония протекает легко, очень редко она может быть тяжелой. По клиническим признакам отличить возбудителя пневмонии нельзя, требуются дополнительные анализы и исследования.

«Лечение микоплазменной пневмонии проводится антибактериальными препаратами, которые имеются в любом стационаре. Некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменой инфекции», — заключил специалист.

Ранее, 5 декабря, Роспотребнадзор заявил, что в России регистрируются отдельные случаи микоплазменной инфекции. Ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. Отмечалось, что рост заболеваемости наблюдался и ранее, он имеет циклический характер: три–семь лет. Наибольший рост заболеваемости среди детей до трех лет.