Сеть «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга

Группа компаний «М.Видео — Эльдорадо» с 5 декабря начала ребрендинг, в рамках которого торговая сеть бытовой техники и электроники «М.Видео» изменила логотип. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил главный управляющий директор Сергей Ли в интервью РБК.

Так, в новом логотипе увеличился размер букв, при этом шрифт всех, кроме написанной курсивом буквы «М», стал печатным. Ее величину не меняли с 1994 года.

Помимо этого изменился оттенок красного цвета в айдентике — он стал более ярким и комфортным при просмотре с электронного устройства. Ли указал, что вместо подписи «Онлайн / Быстро / Рядом» теперь используется фраза «Главный эксперт по технике».

По словам главы группы компаний, букву «М» решили сделать более значимой. Согласно замыслу авторов ребрендинга, она должна стать образующей всех суббрендов: M.Сlub, «М.Мастер», «М.Рассрочка» и других.

В январе появилась информация о том, что в 2022 году в России кратно выросла реализация товаров ритейлеров и дистрибьюторов под их собственными брендами. Спрос на отдельные категории устройств, которые «М.Видео — Эльдорадо» продает под своими брендами Novex и Hi, увеличился в 2–6 раз, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.