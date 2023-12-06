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Эксперт дал семь советов по экономии на поездке в новогодние каникулы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Новогодние каникулы — отличное время для путешествий и отдыха. Однако в праздничный сезон поездки могут быть дороже. Директор по продукту «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон 6 декабря назвал «Известиям» способы, как сэкономить на путешествиях в новогодние праздники.

В первую очередь он посоветовал планировать поездку заранее.

«Чем раньше вы начнете искать билеты и отели, тем больше шансов найти выгодные предложения. Также раннее планирование позволит вам выбрать более доступные варианты размещения и транспорта. В этом году первые бронирования мы увидели еще в конце июля-начале августа. Например, уже тогда начали бронировать отели в Великом Устюге, оренбургском Соль-Илецке (известный на Южном Урале курорт на соляных озерах) и в Дагестане — на побережье Каспия», — рассказал Абрамзон.

Также необходимо обращать внимание на даты. Зачастую ж/д-маршруты с отправлением 31 декабря или 1 января стоят дешевле, так как желающих уехать в эти даты и встретить в Новый год в поезде не так много. Что касается авиабилетов, то лучше выбирать перелеты 1–3 января, чем в пиковые дни «новогоднего разлета» — 29–30 декабря, отметил эксперт.

«Ищите специальные предложения. Например, в период горнолыжного сезона многие авиакомпании разрешают бесплатно провозить комплект горнолыжного оборудования при перелете на горнолыжный курорт и оттуда. Выгодные предложения отелей также можно найти заранее», — добавил он.

Не лишним для экономии, по его словам, будет изучить общественный транспорт в городе, где планируется провести праздники. Иногда это может быть более дешевым и удобным вариантом, чем аренда автомобиля или такси, особенно в праздничные дни.

«Рассмотрите альтернативные варианты. Подумайте о том, чтобы выбрать менее популярные направления или даты для своей поездки. Это может помочь вам сэкономить на билетах и проживании», — посоветовал Абрамзон.

Также он порекомендовал поискать информацию о бесплатных развлекательных мероприятиях в городе и при необходимости сэкономить рассмотреть альтернативные виды транспорта:, например, билеты на поезд, как правило, дешевле авиабилетов.

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21 ноября «Известия» ознакомились с результатами опроса Boxberry о том, куда планируют отправиться граждане страны в новогодние праздники. Согласно исследованию, в этом году в поездку на каникулах отправятся 80% россиян, причем половина из них решила сменить домашний уют на исследование новых мест. Большая часть респондентов (76%) собирается в поездку с семьей, 24% будут путешествовать с друзьями или в одиночку.

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