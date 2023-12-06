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В Архангельске задержаны подозреваемые во взяточничестве

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Фото: t.me/su_skr29
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Следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из департаментов администрации Архангельска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, он задержан. Об этом 6 декабря говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере»). Также дела возбуждены в отношении двух индивидуальных предпринимателей по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, в крупном размере»).

В период с 2021 по ноябрь 2023 года чиновник получил от индивидуальных предпринимателей взятки за заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ.

«По предварительным данным, общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области», — добавили в СК.

Следствие намерено просить суд об аресте фигуранта.

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Как уточняется на сайте регионального главка МВД, индивидуальные предприниматели находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По местам проживания и работы фигурантов прошли обыски, изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

В конце ноября сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по ХМАО — Югре задержали начальника территориального управления в сфере защиты прав потребителей за взятку в особо крупном размере. Общая сумма полученных денежных средств составила 2,15 млн рублей.

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