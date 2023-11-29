Полиция задержала в Югре получавшего взятки от детсадов чиновника

Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по ХМАО – Югре задержали начальника территориального управления в сфере защиты прав потребителей за взятку в особо крупном размере. Об этом 29 ноября говорится в Telegram-канале регионального МВД.

По данным ведомства, начальник одного из территориальных управлений с февраля 2020 года по август 2023 года ежемесячно лично получал денежное вознаграждение от руководителя одного из частных детских садов за отсутствие проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«Общая сумма полученных денежных средств составила 2,15 млн рублей. Следственным комитетом Российской Федерации по ХМАО — Югре в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6. ст. УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»)», — добавили в полиции.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее, 20 ноября, в Севастополе бывший первый замдиректора городского департамента здравоохранения был приговорен судом к восьми годам колонии и возмещению ущерба за получение взятки и халатность. Противозаконную деятельность пресекли сотрудники городских управлений ФСБ и МВД по результатам прокурорской проверки.