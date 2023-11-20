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Экс-заместителя главы депздрава Севастополя осудили на 8 лет за взятку

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Севастополе бывший первый замдиректора городского департамента здравоохранения был приговорен судом к восьми годам колонии и возмещению ущерба за получение взятки и халатность. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщило главное следственное управление СК РФ по Севастополю и Республике Крым.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в получении взятки в крупном размере с вымогательством, халатности, в том числе повлекшей причинение особо крупного ущерба», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, осенью 2019 года чиновник потребовал от строительной компании, которая занималась работами в медицинском учреждении, отремонтировать принадлежащие ему апартаменты. Обвиняемый пообещал организации за это возможность заключения прямых контрактов без конкурса.

В противном случае он угрожал препятствовать деятельности фирмы, поэтому компания была вынуждена согласиться с данными условиями. После выполнения требуемых действий с нею был заключен договор на поставку оборудования на сумму 299 тыс. рублей.

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После этого, в апреле 2020 года, чиновник заключил с другими организациями несколько государственных контрактов о поставке по завышенным ценам средств индивидуальной защиты. Это причинило ущерб городскому бюджету более чем на 20 млн рублей, уточнили в СК.

Противозаконную деятельность пресекли сотрудники городских управлений ФСБ и МВД по результатам прокурорской проверки. Следственные органы собрали доказательства причастности экс-замдиректора к преступлению. Объем материалов уголовного дела достиг 23 томов.

Помимо тюремного заключения бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере 8 млн рублей и возместить ущерб городу на 20 млн рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее, 17 ноября, решением Октябрьского суда Самары бывшего первого вице-губернатора — врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро «Самарская». Ущерб от действий чиновников следствие оценило более чем в 3 млрд рублей.

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