Ущерб от действий чиновников в Самарской области следствие оценило в 3 млрд рублей

Решением Октябрьского суда Самары бывшего первого вице-губернатора — врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро «Самарская». В следственном изоляторе чиновники будут находиться два месяца и один месяц соответственно.

Судебное заседание было открытым. Во время слушаний представители судебной власти сообщили, что 20 июня 2023 года возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Речь идет о расходовании денежных средств на проектирование станции «Самарская». Это преступление вменяют Асееву, который в 2019 году, когда заключались контракты, занимал должность руководителя управления капитального строительства. По словам адвоката министра строительства, чиновник не отрицает вину.

Тем временем Виктора Кудряшова подозревают в содействии ОПГ. По версии следствия, действуя в интересах подрядчика, чиновник подписал документы, связанные со строительством станции «Театральная», после чего был проведен фиктивный аукцион, по результатам которого Кудряшов создал видимость эффективной работы по реализации средств инфраструктурного кредита. Нанесенный вице-губернатором ущерб оценивают в более чем 3 млрд рублей.

По словам председателя Общероссийского профсоюза медиаторов Владимира Кузнецова, нельзя исключать возможность дополнительной квалификации преступлений чиновников в ходе следствия, а также возможность применения судом как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств.

«Если исходить из фактуры истории, то бюджетные средства были перечислены сторонней «дружественной» организации в нарушение порядка оплаты, а также в отсутствие фактически построенного объекта. К сожалению, такие истории происходят довольно часто», ― заявил Кузнецов в беседе с «Известиями».

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Строевой подряд: суд отправил в СИЗО вице-губернатора Самарской области