В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России

Планы президента России Владимира Путина лично посетить столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд знаменуют полный провал всех усилий Запада, в частности США, по изоляции Москвы на мировой арене. Такого мнения придерживаются авторы издания Bloomberg в статье от 5 декабря.

По их мнению, сами Штаты сейчас находятся в невыгодном положении из-за продолжающегося украинского конфликта, а ресурсы по сдерживанию России исчерпали себя, тогда как экономика РФ становится «всё более устойчивой». Поездка Владимира Путина в страны Персидского залива это демонстрирует.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в том, что он выедет за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене, когда его экономика находится на более прочной основе», — говорится в статье.

Там также сообщается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года. Она предусматривает создание отдельного палестинского государства.

Накануне переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил, что Путин в ходе официального визита 6 декабря в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию обсудит двустороннюю торговлю РФ с обеими странами. Главы государств также проведут переговоры по поводу актуальных вопросов международной политики, в том числе членство ОАЭ в Совете Безопасности (ООН), приглашение страны в БРИКС и ситуацию на Ближнем Востоке.

Официальные визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию ранее в тот день анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.