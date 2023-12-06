Дело возбудили после массового отравления строителей аэропорта на Камчатке

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления строителей терминала аэропорта на Камчатке. Об этом 6 декабря сообщает управление СК по региону.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным ведомства, признаки отравления зафиксированы у 41 человека, все они накануне ужинали в столовой общежития в Елизово. Пострадавшие госпитализированы.

«В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств», — сказано в сообщении СК.

По информации «Известий», причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит.

Новый терминал аэропорта Елизово строят с 2021 года, сдать в эксплуатацию его планируется в 2024-м.