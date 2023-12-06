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Более 40 строителей аэропорта отравились на Камчатке

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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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В городе Елизово на юге Камчатского края более 40 строителей нового терминала аэропорта массово отравились, ведется проверка причин произошедшего. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

«По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, по факту отравления организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Помимо этого, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в месте проживания строителей.

«Известия» выяснили, что, по предварительным данным, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит. Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик сообщила, что рабочие идут на поправку.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что в Кировской области 16 учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением. Согласно данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой.

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