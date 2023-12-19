День зимнего солнцестояния в 2023 году: что можно и нельзя делать, приметы

Каждый год в конце декабря происходит зимнее солнцестояние — природное явление, когда солнце опускается ниже горизонта. Его также называют началом астрономической зимы, которая продлится вплоть до весеннего равноденствия. Какого числа зимнее солнцестояние в 2023 году, какие традиции и приметы с ним связаны, рассказывают «Известия».

День зимнего солнцестояния – 2023: когда наступит

Солнцестоянием это событие называют потому, что Солнце будто бы застывает в зените на одном месте и не клонится к горизонту. Название этого явления происходит от латинского solstitium, что означает, «точка, когда Солнце стоит неподвижно».

Такой эффект обусловлен наклоном оси вращения Земли. В это время в полушарии, где происходит зимнее солнцестояние, наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. В Москве, например, день продлится всего около семи часов.

В год перед високосным, которым станет 2024 год, зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступает 22 декабря. Наблюдать его в текущем году можно в 03:27 по гринвичскому времени, или в 06:27 мск. В этот момент высота солнца будет минимальна.

В другие периоды зимнее солнцестояние может наступать в другие даты. Например, ближайший день зимнего солнцестояния, который выпадает на 20 декабря, будет в 2080 году, а самый короткий день 23 декабря наступит только в 2303 году.

При этом в день, когда в Северном полушарии происходит зимнее солнцестояние, в Южном — наоборот, случаются летнее солнцестояние и самый длинный день в году.

День зимнего солнцестояния – 2023: традиции

С этой датой у разных народов мира связано много суеверий и обычаев. Так, древние римляне приносили жертвы богам, чтобы те снова вернули Солнце на небо. Скандинавы славили верховного бога Одина, прося его о покровительстве и защите от злых сил, а норманны отмечали Йоль — языческий праздник зимы. Они поджигали большое полено и, пока оно горело, устраивали веселые празднования.

Славяне связывали праздник с рождением бога зимнего солнца Коляды. Одной из главных традиций было разведение костров, символизирующих солнце, вокруг которых водились хороводы. В домах пекли пироги в форме солнца, дарили друг другу подарки, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году.

Также на Руси день зимнего солнцестояния был известен как «солноворот» или «поворот», а позднее — Спиридон-солнцеворот, так как в этот день православная церковь вспоминала святого Спиридона.

Причем о зимнем солнцестоянии знали и в еще более ранние времена. Об этом свидетельствуют такие неолитические памятники, как гробница Ньюгрейндж в Ирландии или Стоунхендж в Великобритании. По мнению ученых, они могли использоваться для проведения ритуалов, связанных с солнцестоянием.

День зимнего солнцестояния – 2023: что можно и нельзя делать

День зимнего солнцестояния считается хорошим временем для того, чтобы подвести итоги уходящего года и строить планы на будущий. Кроме того, это подходящий период, чтобы очиститься от дурных мыслей и всего негативного, что накопилось за год.

Накануне праздника рекомендуется провести генеральную уборку, выбросить или раздать старые вещи, которые мертвым грузом лежат более года. В сам день зимнего солнцестояния делать уборку нельзя, иначе весь год придется провести в тяжелом труде.

В этот день запрещено сквернословить, вступать в конфликты и творить дурные поступки. Считается, что негативная энергия может сохраниться на долгие дни. Незамужним девушкам не рекомендуется распускать волосы, чтобы не упустить женское счастье.

Зато приветствуются различные ритуалы и обряды на привлечение удачи в свою жизнь. Например, один из старинных обрядов связан с водой. Необходимо набрать ванну и при свечах проговорить всё плохое, что хочется отпустить из своей жизни, а затем спустить воду — вместе с ней уйдет и всё дурное.

И в целом, рекомендуется дарить больше тепла и добра окружающим, тогда меньше негатива притянется в течение года.

День зимнего солнцестояния — 2023: народные приметы

Поскольку зимнее солнцестояние олицетворяет смену времен года, то в народной традиции на этот счет существуют свои приметы. Прежде всего, они связаны с погодой. Так славяне пытались спрогнозировать, какими будут предстоящий сезон и урожай в будущем году.

Пасмурная погода в этот день, например, предвещала ранний приход весны, а ясная, наоборот, долгую зиму. Обильный снегопад свидетельствовал о том, что вся зима будет снежной. А если в «солнцеворот» ясное небо и ярко светит солнце, то такая же погода сохранится до Святок.

Ранее «Известия» рассказали, чем зимнее солнцестояние отличается от летнего и какие традиции связаны с этим временем года.