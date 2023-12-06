Житель Якутска погиб в результате отравления угарным газом

В частном доме по улице 50 лет Советской армии города Якутска несколько человек отравились угарным газом. Согласно данным прокуратуры республики Саха (Якутия), опубликованным 6 декабря, один из пострадавших погиб.

«На место выехал и. о. прокурора города Якутска. По предварительной информации пострадали несколько человек, один из них погиб. Пострадавшие, в том числе один ребенок, доставлены в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

Прокуратурой была назначена проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего, а также назначены меры прокурорского реагирования.

4 декабря появилась информация о том, что в Симферопольском районе Крыма четверо, в том числе двое детей погибли от отравления угарным газом. Погибших обнаружил начальник главы семьи, который приехал узнать, почему тот не вышел на работу.