Четыре человека погибли после отравления угарным газом в Крыму

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в Симферопольском районе в Крыму. Об этом 4 декабря сообщил ГУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю в своем Telegram-канале.

«Сегодня ранним утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четырех человек — супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, погибших обнаружил работодатель главы семьи, который прибыл с целью узнать, почему мужчина не вышел на работу. Приехавшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть супружеской пары и двоих детей.

В минздраве полуострова сообщили, что еще трое детей погибшей пары были доставлены в медицинские учреждения. Один взрослый в состоянии средней степени тяжести попал в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели семьи из четырех человек по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

«Руководителем главного следственного управления В.Н. Терентьевым поручено тщательным образом установить все обстоятельства трагедии, дать оценку действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалистами проводится осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла и вентиляции здания. Ход расследования поставлен руководителем главного следственного управления на личный контроль.

Ранее, 1 декабря, как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 25 лет отравились спиртным во время многотысячного концерта рэпера Кишлака в Москве. Девушки, присутствовавшие на концерте, рассказали «Известиям», что причиной произошедшего могли стать алкоголь и сигареты.