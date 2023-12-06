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Bloomberg сообщило о неудачной попытке Запада изолировать Россию

Bloomberg: будущий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Запланированный визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о неудаче попыток США создать международную изоляцию для России. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило Bloomberg.

«Данный визит демонстрирует растущую уверенность Путина в том, что он может выезжать за пределы России, несмотря на попытки США и Европы изолировать его на мировой арене», — отмечает агентство.

Кроме того, в материале указывается, что экономика РФ «становится более устойчивой», а сотрудничество с государствами Персидского залива позволит России укрепить свои позиции в области энергетики.

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Ранее, 4 декабря, Владимир Путин заявил, что Россия готова к конструктивному партнерству с любыми странами, у Москвы нет враждебных намерений. Путин также отметил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. По его словам, в следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

Глава государства неоднократно заявлял о том, что Россия готова к диалогу со всеми странами. В ходе апрельской церемонии вручения верительных грамот он также подчеркнул, что страна открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в утвержденной 31 марта обновленной концепции внешней политики РФ.

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