Bloomberg сообщило о неудачной попытке Запада изолировать Россию

Запланированный визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о неудаче попыток США создать международную изоляцию для России. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило Bloomberg.

«Данный визит демонстрирует растущую уверенность Путина в том, что он может выезжать за пределы России, несмотря на попытки США и Европы изолировать его на мировой арене», — отмечает агентство.

Кроме того, в материале указывается, что экономика РФ «становится более устойчивой», а сотрудничество с государствами Персидского залива позволит России укрепить свои позиции в области энергетики.

Ранее, 4 декабря, Владимир Путин заявил, что Россия готова к конструктивному партнерству с любыми странами, у Москвы нет враждебных намерений. Путин также отметил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. По его словам, в следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

Глава государства неоднократно заявлял о том, что Россия готова к диалогу со всеми странами. В ходе апрельской церемонии вручения верительных грамот он также подчеркнул, что страна открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в утвержденной 31 марта обновленной концепции внешней политики РФ.