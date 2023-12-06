Праздничные новогодние мероприятия подготовили в Москве

Для жителей и гостей Москвы подготовили праздничные новогодние мероприятия. Об этом во вторник, 5 декабря, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в частности, фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима», который пройдет с 22 декабря по 8 января, подготовил 15 исторических площадок, где для гостей пройдут представления, лекции, народные гулянья и многое другое, отмечает агентство городских новостей «Москва». Всего запланировано более 400 событий, пишет НСН.

Кроме того, заработает проект «Московское чаепитие», который познакомит с традициями московской чайной культуры. Так, с 4 декабря по 8 января на Тверской площади пройдут выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений, уточняет «Москва 24». Там же будет работать новый туристско-информационный центр Москвы, где специалисты помогут составить маршрут в том числе по новогодней столице, пишет сайт aif.ru.

Собянин добавил, что туристический сервис Russpass подскажет, как еще можно интересно и с пользой провести время в Москве. Специальный раздел, в котором собраны все главные зимние проекты, постоянно пополняется, сообщает телеканал «360».

20 ноября в Рослесинфорге рассказали, что в 2023 году в Кремль отправится 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново в Щелковском округе. Новогоднюю 84-летнюю красавицу засекли по снимкам из космоса, отмечает телеканал «Звезда».

Первый елочный базар в Московской области заработает 8 декабря. Всего на территории Подмосковья будет работать около 250 точек. Под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Базары будут находиться как на муниципальной, так и на частной земле.