Стилист Александр Рогов получил «модную оплеуху»

В столице 5 декабря состоялся показ Александра Арутюнова. Модное шоу прошло в пространстве «Суперметалл», где оценить зимнюю коллекцию дизайнера собрались представители фэшн-индустрии и светская публика, среди которых были эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец, актрисы Александра Ревенко, Екатерина Скулкина, стилист Александр Рогов. Последний не угадал с дресс-кодом и поделился с «Известиями» перед показом переживаниями на этот счет.

«На приглашении было написано, что дресс-код черный. Я себя чувствую ужасно, потому что я не читал, что написано в приглашении, и нарушаю его. Это очень неуважительно по отношению к дизайнеру. Поэтому главную оплеуху модную сегодня получаю я», — сказал он.

Коллекция FW 23/24 посвящена школьным годам Александра Арутюнова в Кисловодске, которую он навестил в этом году.

О том, в чем вышли модели и что по версии дизайнера можно в этом сезоне, читайте в репортаже «Известий»:

Вышли в модном: Миногарова в прозрачном платье и школьная форма