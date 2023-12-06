Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий

Служба качества «Казанского вертолетного завода (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявила поддельную резину при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов Ми-8МТВ-1 (гражданская версия) и «Ансат». Об этом «Известиям» рассказали в «Ростехе».

Эту резину на КВЗ поставил один из поставщиков, который являлся победителем проведенных закупочных процедур, уточнили в госкорпорации, не раскрыв название компании.

Там добавили, что дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность данной резины, после чего изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция была изъята из производственных цехов и заменена на готовых вертолетах.

«Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ, были переданы в службу безопасности предприятия. Проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлен факт подделки документов о качестве резины. Материалы и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы», — сообщили в «Ростехе».

По результатам рассмотрения материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, в настоящее время оно дело находится на стадии судебного разбирательства, уточнили в госкорпорации, добавив, что ответственными службами КВЗ дополнительно приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшей деятельности предприятия.

По факту использования на заводе некачественного материала при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансат» в конце октября – начале ноября Росавиация издала две директивы летной годности. Под них попали 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и десяти «Ансат-СК» (модификация для санитарной авиации). Директивы предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету.

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