В США погиб один человек в результате взрыва дома в пригороде Вашингтона

В США один человек погиб после произошедшего ранее взрыва жилого дома в пригороде Вашингтона в округе Арлингтон. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили представители местных правоохранительных органов в ходе встречи с журналистами.

«В момент взрыва подозреваемый был внутри дома. Сейчас мы [сотрудники полиции] полагаем, что он погиб. На месте зафиксированы человеческие останки», — указали они.

Как уточняется, выяснение всех обстоятельств произошедшего требует определенного количества времени, расследование в данный момент продолжается.

4 декабря сообщалось, что в Арлингтоне прогремел взрыв в одном из жилых домов. Отмечалось, что полицейские попытались попасть в один из жилых домов с ордером на обыск, после чего один из подозреваемых открыл стрельбу, после чего последовал взрыв, который уничтожил двухэтажное здание.