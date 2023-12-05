Взрыв прогремел в жилом доме в пригороде Вашингтона
Взрыв прогремел в одном из жилых домов в пригороде Вашингтона в округе Арлингтон. Об этом 4 декабря сообщает издание WTOP. Очевидцы делятся в соцсети Х (бывш. Twitter) кадрами, снятыми в момент ЧП.
Отмечается, что полицейские попытались попасть в один из жилых домов с ордером на обыск, после чего один из подозреваемых открыл стрельбу, после чего последовал взрыв, который уничтожил двухэтажное здание.
«Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась. Пожарные Арлингтона продолжают попытки погасить пламя», — сообщили полицейские.
По последним данным, информации о том, сколько конкретно сотрудников пострадало и есть ли раненые помимо стражей порядка, нет.
2 декабря в городе Эдинбург в Шотландии произошел взрыв в доме, в результате которого погиб мужчина. Дом практически полностью разрушен. Отмечается, что звук взрыва был слышен за несколько километров: проживающие по близости уточнили, что их дома тряслись.